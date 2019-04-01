HABER

DHA DIŞ - Ukrayna'da Zelenskiy ve Poroşenko ikinci tura kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

Ukrayna’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko en fazla oyu alarak ikinci tura kaldı.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko en fazla oyu alarak ikinci tura kaldı. Eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise üçüncü olarak seçimleri kaybetti.

Ukrayna Merkez Seçim Komitesi, oyların yüzde 65’inin sayıldığını, Vladimir Zelenskiy’nin yüzde 30.4, Petro Poroşenko’nun yüzde 16.2 oy aldığını açıkladı. Adaylardan hiçbiri yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığı için, Zelenskiy ve Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun oyların yüzde 13.1’ini, Rusya yanlısı Muhalefet Bloğu’nun adayı Yuriy Boyko’nun yüzde 11.5’ini aldığı açıklandı. Merkez Seçim Komitesi, seçimlere katılım oranının yüzde 62’nin üzerinde olduğunu duyurdu.

POROŞENKO: “ZELENSKİY BİR KUKLA”

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, seçimin ilk sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin ünlü milyarder İgor Kolomoyskiy’nin ‘kuklası’ olduğunu söyledi.

Rusya ile ilgili iddialarını yineleyen Poroşenko, “Kremlin, Rus ajanları ve kaçak oligarklar, bu seçimlere çılgınca asılıyorlar. Çünkü tamamen kontrolü kaybettiler. Kader beni Kolomoyskiy’nin kuklasıyla karşı karşıya getirdi. Kolomoyskiy’e en ufak bir şans tanımayacağız” dedi.

Ülkenin en etkili ve zengin kişilerinden biri olan Kolomoyskiy, seçimin ilk turunun galibi olan Vladimir Zelenskiy’nin komedi programının ekrana geldiği 1+1 adlı televizyon kanalının da sahibi.

ÜNLÜ KOMEDYEN İKİNCİ TURUN DA FAVORİSİ

Seçimlerin ilk turunun sonucunu yaklaşık olarak tahmin eden kamuoyu araştırma şirketleri, ikinci turun favorisi olarak da Zelenskiy’i gösteriyor. Ünlü komedyenin, ilk turda Timoşenko’ya, Boyko’ya ve diğer adaylara oy veren seçmenlerin önemli kesimi tarafından ikinci turda desteklenebileceği tahmin ediliyor. Bazı analistler ise, Poroşenko’nun önümüzdeki üç haftalık dönemde milliyetçilik temelindeki söylemlerini sertleştirerek, ikinci tur için şansını yükseltebileceğini öngörüyor.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Kilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldıKilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldı
İzmir'de 4 kadın, belediye başkanı seçildiİzmir'de 4 kadın, belediye başkanı seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Günlük burç yorumları 1 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Nisan ayında burçlar!

Yozgat’ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ta muhtarlık kavgası! Ölü ve yaralılar var

‘Tosuncuk’ köyüne yaptırdığı evinde bir kez kalabilmiş

‘Tosuncuk’ köyüne yaptırdığı evinde bir kez kalabilmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.