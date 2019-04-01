DHA DIŞ - Ukrayna'da Zelenskiy ve Poroşenko ikinci tura kaldı

Rusya ile ilgili iddialarını yineleyen Poroşenko, “Kremlin, Rus ajanları ve kaçak oligarklar, bu seçimlere çılgınca asılıyorlar. Çünkü tamamen kontrolü kaybettiler. Kader beni Kolomoyskiy’nin kuklasıyla karşı karşıya getirdi. Kolomoyskiy’e en ufak bir şans tanımayacağız” dedi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko en fazla oyu alarak ikinci tura kaldı. Eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise üçüncü olarak seçimleri kaybetti.

Ülkenin en etkili ve zengin kişilerinden biri olan Kolomoyskiy, seçimin ilk turunun galibi olan Vladimir Zelenskiy’nin komedi programının ekrana geldiği 1+1 adlı televizyon kanalının da sahibi.

ÜNLÜ KOMEDYEN İKİNCİ TURUN DA FAVORİSİ

Seçimlerin ilk turunun sonucunu yaklaşık olarak tahmin eden kamuoyu araştırma şirketleri, ikinci turun favorisi olarak da Zelenskiy’i gösteriyor. Ünlü komedyenin, ilk turda Timoşenko’ya, Boyko’ya ve diğer adaylara oy veren seçmenlerin önemli kesimi tarafından ikinci turda desteklenebileceği tahmin ediliyor. Bazı analistler ise, Poroşenko’nun önümüzdeki üç haftalık dönemde milliyetçilik temelindeki söylemlerini sertleştirerek, ikinci tur için şansını yükseltebileceğini öngörüyor.

