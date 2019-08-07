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DHA DIŞ- USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 21:22 | Son Güncelleme

ABD gazetesi USA Today’in Virginia’daki merkez binası, silahlı saldırgan ihbarı sebebiyle tahliye edildi.

ABD, (DHA)- ABD gazetesi USA Today’in Virginia’daki merkez binası, silahlı saldırgan ihbarı sebebiyle tahliye edildi.

ABD’nin Virginia eyaletindeki McLean bölgesinde bulunan USA Today gazetesinin merkez binası çalışanları, silahlı saldırgan ihbarı sonrası tahliye edildi. USA Today’de yer alan haberde, polisin, yerel saatle 11.50 sıralarında ihbar aldığını ve binadaki herkesi tahliye etmeye başladığı belirtildi. Çok sayıda itfaiye, polis ve özel timin olay yerine sevk edildiği, ancak henüz silahlı saldırgana dair bir ize rastlanmadığı belirtildi. Çevreyi ve binayı bir polis helikopterinin de izlediği belirtilirken; polisin binada incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Tahliye edilen insanların görüntüsü

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