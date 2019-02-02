DHA DIŞ - Venezuela'da bir generalden Guaido'ya videolu destek

Venezuela (DHA) - Venezuela'da bir general, video yayınlayarak Juan Guaido'u başkan olarak tanıdığını duyurdu.
Bolivarcı Askeri Havacılık Genel Komutanlığı Daimi Değerlendirme Kurulu Başkanı General Francisco Esteban Yanez Rodriguez, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile Juan Guaido'yu Venezuela başkanı olarak tanıdığını duyurdu.
Video sonrası Bolivarcı Askeri Havacılık Genel Komutanlığı Twitter hesabından Rodriguez'in fotoğraflarını üzerine 'hain' yazarak paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Rodriguez'in videosu
Bolivarcı Askeri Havacılık Genel Komutanlığı'ndan yapılan 'hain' paylaşımı
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