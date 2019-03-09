HABER

DHA DIŞ - Venezuela'da elektrik santralinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Venezuela'nın Bolívar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da bir elektrik santralinde patlama oldu.

Venezuela (DHA) - Venezuela'nın Bolívar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da bir elektrik santralinde patlama oldu. Yerel medya santraldeki patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini; patlama sonrası bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu.

HÜKUMET: ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ARDINDA ABD BAĞLANTILI SİBER SALDIRILAR VAR

Venezuela’da elektrik kesintileri başkent Caracas’ın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde Perşembe'den bu yana sürüyor. Maduro hükümeti, kesintinin ABD bağlantılı siber bir saldırı sonucu gerçekleştiğini söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Santraldeki yangından görüntü

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi (3)Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi (3)
Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştıRus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Bugün İstanbul! İnsan seli oluştu

Kayseri'de kayalıklarda can pazarı

Kayalıklarda can pazarı! 2 saat uğraştılar ve...

Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.