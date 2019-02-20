DHA DIŞ - Viraja hızlı giren acemi sürücü, motosikletlilere çarptı

Çin (DHA) - Çin'de acemi kadın sürücü, viraja hızlı girince, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı.
Kaza, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, acemi sürücünün yolun sağına dönmek için yaptığı manevra sırasında hızını kesmediği ve diğer şeritte bekleyen motosikletlere hızla çarptığı görülüyor.
Neye uğradığını şaşıran motosiklet sürücülerinden biri kaza sonrası hemen ayağa kalkarak kadın sürücüye tepki gösterirken; diğer motosiklet sürücüsü ise yaralı halde yerde bekliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sürücünün viraja hızla girmesi
Motosikletlere çarpması
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