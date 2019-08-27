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DHA DIŞ- WAFA: İsrail, Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze Şeridi’nde mülteci kampına yaķın bir bölgeyi vurdu.

Filistin, (DHA)- İsrail, Gazze Şeridi’nde mülteci kampına yaķın bir bölgeyi vurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Israil'in, Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda bir bölgeyi vurduğunu duyurdu. Ajans, bölgede maddi hasar meydana geldiğini, yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu.

İsrail ordusuna ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Gazze'den İsrail'e füze saldırısı gerçekleşti. Buna cevaben, Gazze'de bir Hamas mevziisi hedeflendi” ifadeleri kullanıldı.

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