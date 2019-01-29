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DHA DIŞ - Washington Post: Uydu görüntülerine göre Suudi Arabistan balistik füze üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesi uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberinde Suudi Arabistan’ın balistik füze üretimi için bir tesis kurmuş olabileceğini yazdı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Washington Post gazetesi uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberinde Suudi Arabistan’ın balistik füze üretimi için bir tesis kurmuş olabileceğini yazdı.

Gazete, silah uzmanları ve görüntü analistlerinin uydu görüntülerini incelemeleri sonucu Suudi Arabistan’ın ilk kez bir balist füze üretimine geçebileceği değerlendirilmesi yaptı.

Haberde, fabrikanın üretime geçmesi durumunda Suud Krallığı’nın kendi balistik füzelerini üreterek bölgedeki rakibi İran’a karşı silah yarışı konusundaki endişeleri artırmış olacağı yorumu yapıldı.

Uydu görüntülerine göre üretim yerleşkesi başkent Riyad’in güney batısında yer alan Al- Watah’da bulunuyor.

Suudi Arabistan halen nükleer silah üretmiyor ancak böyle bir üretimin olması durumunda bu silahlar konvensiyonel olarak kullanılabilir.

Görüntüleri inceleyen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi’nden Michael Elleman ile Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Joseph S. Bermudez Al-Watah’taki yerleşkenin sıvı yakıtlı roket moturu üretilen bir fabrika gibi göründüğü ve katı yakıtı test eden bir tesis olarak tasvir etti.

Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Pentagon ve CIA ise söz konusu haberle ilgili yorum yapmadı.

Suudi Arabistan’ın Kral Salman liderliğinde askeri gücü konusunda çok daha ciddi bir yaklaşımı olduğu biliniyor.

Kral Salman geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, İran’ın nükleer bomba geliştirmesi halinde Suudi Arabistan’ın da aynı adımı atacağını söylemişti.

Suudi Arabistan’ın komşusu olan İsrail, gelişmiş bir nükleer ve füze programına sahip. Bölgesel rakibi İran ise balistik füze üretme kapasitesini artırıyor.

Balistik füze üretimi Suudi Arabistan’a İran’ı yıllardır üzerinde çalıştığı yerli misil yapımı imkan ve kabiliyetleriyle denk hale getirebilecek ve Yemen’de, Husii isyancılarına karşı savaşan Suudi güçlere silah desteğinde bulunabilecek.

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