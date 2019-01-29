DHA DIŞ - Washington Post: Uydu görüntülerine göre Suudi Arabistan balistik füze üretiyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - Washington Post gazetesi uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberinde Suudi Arabistan’ın balistik füze üretimi için bir tesis kurmuş olabileceğini yazdı.

Gazete, silah uzmanları ve görüntü analistlerinin uydu görüntülerini incelemeleri sonucu Suudi Arabistan’ın ilk kez bir balist füze üretimine geçebileceği değerlendirilmesi yaptı.

Haberde, fabrikanın üretime geçmesi durumunda Suud Krallığı’nın kendi balistik füzelerini üreterek bölgedeki rakibi İran’a karşı silah yarışı konusundaki endişeleri artırmış olacağı yorumu yapıldı.

Uydu görüntülerine göre üretim yerleşkesi başkent Riyad’in güney batısında yer alan Al- Watah’da bulunuyor.

Suudi Arabistan halen nükleer silah üretmiyor ancak böyle bir üretimin olması durumunda bu silahlar konvensiyonel olarak kullanılabilir.

Görüntüleri inceleyen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi’nden Michael Elleman ile Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Joseph S. Bermudez Al-Watah’taki yerleşkenin sıvı yakıtlı roket moturu üretilen bir fabrika gibi göründüğü ve katı yakıtı test eden bir tesis olarak tasvir etti.