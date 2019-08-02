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DHA DIŞ- Yakıt sistemi arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

ABD’de yakıt sistemi arızalanan küçük uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD, (DHA)- ABD’de yakıt sistemi arızalanan küçük uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı. O anlar, polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Washington eyaletinin Pierce bölgesinde meydana gelen olayda, tek pervaneli küçük uçak, yakıt sisteminin arızalanması sonucu otoyola iniş yaptı. Polisin, uçağın yola ineceğini fark etmesinin ardından yolu boşaltması büyük bir faciayı önledi.

Polis, uçağın ineceği yöne doğru dönüş yaparak yavaşladı ve uçağa inişi için uzun bir alan açtı. Yola inen uçak, bir süre sonra kırmızı ışıklarda durdu. Daha sonra uçaktan inen pilot, uçağı yolun kenarına çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın otoyola doğru alçalışa geçmesi

-Polisin uçağı fark edip uçağın bulunduğu yöne doğru dönüş yapması

-Polisin yavaşlayarak uçağa boşluk yaratması

-Uçağın otoyola inmesi

-Uçağın kırmızı ışıklarda durması

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