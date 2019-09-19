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DHA DIŞ- Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

Çin’de seyir halindeyken kamyonun kasasında çıkan yangını gören sürücü, yolunu değiştirerek itfaiye istasyonuna gitti.

-İtfaiyeyi beklemedi, itfaiyeye gitti

Çin, (DHA)- Çin’de seyir halindeyken kamyonun kasasında çıkan yangını gören sürücü, yolunu değiştirerek itfaiye istasyonuna gitti. Yanarak gelen kamyonu gören itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Çin’in Fujian bölgesindeki Jingiang kentinde seyir halindeki kamyonun kasasında yangın çıktı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü, yolunu değiştirerek yanan kamyonla itfaiye istasyonuna gitti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun yanarak itfaiye istasyonunun bahçesine girdiği, itfaiye ekiplerinin ise hızlıca yardıma koştuğu görüldü.

Yerel medyaya konuşan kamyon sürücüsü, şehrin yollarını iyi bildiğini ve yolunun üstünde bir itfaiye istasyonu olduğunu hatırladığını söyledi. Yangına elektrik kontağının neden olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kamyonun itfaiye istasyonunun bahçesine girme anı
-İtfaiye aracının ve personelinin kamyona doğru koşması
-Yanan kamyonun görüntüsü
-İtfaiyenin müdahalesi

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