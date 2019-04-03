HABER

DHA DIŞ - Yapay zekayla geliştirilmiş kameralar tutukluların kaçmasını engelleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Çin’deki Yancheng hapishanesinde yapay zeka ile geliştirilmiş kameralar kullanarak, tutukluların kaçmalarını tamamen imkansızlaştırmayı amaçlanıyor.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Çin’deki Yancheng hapishanesinde yapay zeka ile geliştirilmiş kameralar kullanarak, tutukluların kaçmalarını tamamen imkansızlaştırmayı amaçlanıyor.

South China Post gazetesinin haberine göre, Çin’deki yüksek güvenlikli Yancheng hapishanesi, yapay zeka kullanacağı robotik kameralarla tutukluların her anını gözetleyecek ve yapay zekaya sahip robotik kameralar normalin dışında bir durum yaşandığında uyarı vererek gardiyanları harekete geçirecek.

Çin Adalet Bakanlığı tarafından doğrudan denetlenen yüksek güvenlikli hapishanede tutukluların normal olmayan her davranışı kameralar tarafından rapor edilebilecek.

Akıllı cezaevi sistemi, şebeke halindeki kamera ve saklı sensörlerin her hücreye yerleştirilmesiyle oluşturuluyor.

Habere göre bazı uzmanlar, sistemin tutukluların gardiyanlara rüşvet vermeleri halinde kameraların alarm vermesini durduramayacakları için kaçmalarını imkansız hale getireceğini düşünüyor.

Çin’deki profili yüksek tutukluların kaldığı hapishanede yabancı tutukluların da bulunduğu belirtiliyor.

Şangay’daki haber sitesi Thepaper.cn’ye göre hapishanede bin 600’den fazla tutuklu kalıyor.

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!
(özel) Bu kahve gribal enfeksiyonlara iyi geliyor(özel) Bu kahve gribal enfeksiyonlara iyi geliyor
Erzincan’da 19 muhtar kura ile belirlendiErzincan’da 19 muhtar kura ile belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi! Jandarma köyü abluka altına aldı

Seçim bitti, kavga bitmedi! O köy abluka altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.