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DHA DIŞ- Yarış otomobilleri izleyenlerin arasına daldı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Trinidad ve Tobago’da düzenlenen otomobil yarışındaki iki ayrı kazada, araçlar  izleyenlerin arasına daldı.

Trinidad ve Tobago, (DHA)- Trinidad ve Tobago’da düzenlenen otomobil yarışındaki iki ayrı kazada, araçlar izleyenlerin arasına daldı. Kazalarda 7 kişinin yaralanması sonucu etkinlik iptal edildi.

Kazalar, ada ülkesi olan Trinidad ve Tobago’da gerçekleştirilen Martinique Rally Tour isimli etkinlikte meydana geldi. İlk kaza yere saatle 11.00 sıralarında, yarış otomobilinin kontrolü kaybederek seyircilerin arasına dalmasıyla, ikinci kaza ise benzer şekilde otomobilin korkuluklara çarparak izleyenlerin arasına dalmasıyla meydana geldi.

İlk kazada, aralarında bir kadının ve 13 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi, ikinci kazada ise 19 yaşındaki bir gencin yaralandı. Kazaların ardından etkinlik iptal edildi.

Görüntü Dökümü
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-Kazaların farklı açılardan görüntüleri
-Yaralılara müdahale anları

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