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DHA DIŞ - Yeni araştırma: AIDS tedavi edilebilir bir hastalık olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Bilim insanları AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünü hayvanların genlerinden yok etmeyi başardıklarını duyurdu.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Bilim insanları AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünü hayvanların genlerinden yok etmeyi başardıklarını duyurdu.
Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarında araştırmacılar, hayvanların genlerine bulaşan HIV virüsünü yok edebilen bir yol buldu.
Time dergisinin aktardığı habere göre, Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi NeuroAIDS Merkezi’nden bilim insanları 29 farenin kullanıldığı araştırmada bazılarına virüsü düşük seviyelere indiren ARV tedavisi ile gen değiştirme tekniği uygulayarak HIV virüsünü etkilenmiş hücreleri yok etmeyi başardılar. Farklı deneylerde bilim insanları hayvanların yüzde 30’unda hiçbir virüsün kalmadığını açıkladı.
NeuorAIDS merkezi direktörü ve çalışmayı kaleme alanlardan Kamel Khalili, Time dergisine yaptığı açıklamada, bu deneyin kendi bilgisine göre HIV virüsünün ilk kez tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ortaya koymada bir ilk adım olduğunu söyledi.
Araştırmacılar deney sırasında ilk olarak ‘LASER ART’ olarak adlandırılan yöntemle kanda sürekli bölünmeyle çoğalan virüsü azaltmayı başardı.
İkinci adım olarak da gen değiştirme tekniği olarak bilinen ‘CRISPR’ yöntemiyle HIV virüsünü, virüslü genlerden bulaşmış olan dolaşım halindeki hücrelerden temizlediler.
CRISPR yöntemi tek başına kullanıldığında yeterli olmadığı ve HIV virüsünün bölünerek çoğaldığında bu yöntemle değiştirmenin mümkün olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla sadece CRISPR veya sadece LASER ART tedavisi alan farelerde HIV virüsünün beş ile sekiz hafta içerisinde tekrarladığı ancak her iki tedavi uygulandığında bu virüsün hayvan genlerinden yok edildiği belirlendi.
Khalili yaptığı açıklamada, bu deneyin sonuçlarıyla teknoloji ve geliştirdikleri yöntemi kullanarak HIV virüsünü temizleme veya yok etmeyi başarabileceklerini söyledi.

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