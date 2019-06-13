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DHA DIŞ - Yeni lazer tedavisi kanserli hücreleri yok etmeyi başardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Bilim insanları derinin üzerinden lazer kullanarak kanser hücrelerini bulup yok etmeyi başardıklarını duyurdu.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Bilim insanları derinin üzerinden lazer kullanarak kanser hücrelerini bulup yok etmeyi başardıklarını duyurdu.

ABD’deki Arkansas Üniversitesi’nden bilim insanları, tümörlü hücreler üzerinde lazer kullanarak bunların sıradan hücrelere göre çok daha fazla ısı enerjisi emmesini mümkün kılıp, kanserli hücrelerin genişlemesini ve çökmesini sağladıklarını duyurdu.

Futurist teknoloji sitesinin aktardığına göre, tedavi biçiminin amacı kanserli hücrelerin diğer organlara yayılmasının önüne geçilmesi ve vücutta dağılmadan yok edilmesinin sağlanması.

‘Science Translational Medicine’ dergisinde yayımlanan çalışmayı kaleme alan Vladimir Zharov, bu teknolojinin metastaz (kanserin yayılması) sürecini çok önemli bir ölçüde durdurma potansiyeli olduğunu söyledi.

Zharo, tedavi yönteminin umut verici olduğunu, lazer ile bir kanser hastasının tümörlerinin yüzde 96’sının yok edildiğini kaydederek, bu cihazın yeni olmasa da insanlar üzerinde ilk kez denendiğini ifade etti.

Daha önce onlarca benzer cihazın kullanılmış olmasına karşın bu yeni tedavi biçiminin diğerlerinden farklı olarak bir litre kanı bir saat içinde tarayabildiği belirtildi.

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