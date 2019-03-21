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DHA DIŞ - Yeni nesil robotlar 2020’de Amerikan ordusunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

QinetiQ North America isimli şirket, Amerikan ordusu ile küçük yer robotları üretimi için 165 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Erkan Öz, (DHA) - QinetiQ North America isimli şirket, Amerikan ordusu ile küçük yer robotları üretimi için 165 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, sözleşmenin ilk aşamasının 20 milyon dolar değerindeki düşük ücretli üretim safhası olduğu ve ilk etapta 4 milyon dolarlık sipariş alındığı kaydedildi.

Sözleşme çerçevesinde üretilecek insansız kara araçları (İKA) bir askerin sırt çantasında taşıyabileceği boyutlarda imal edilecek robotlar. Robot İKA’lar Uzaktan kumanda ile çalışıyor ve şasilerinin üzerine askerlerin keşif, tanımlama ve saldırı gibi görevler için kullanabileceği çeşitli aparatlar takılabiliyor.

QinetiQ North America’dan yapılan açıklamaya göre yeni nesil robot İKA’lar 2020 mali yılında Amerikan ordusu tarafından sahada kullanılmaya başlanabilir.

Amerikan ordusu daha önce özellikle Orta Doğu’da kullanılan bu tip robotların birbirinden çok farklı modellerde üretilmiş olması nedeniyle uyumsuzluk sorunları yaşıyordu. Şirket, yeni nesil sırt çantasına taşınabilir robotların bu soruna bir standart getirmesini beklediğini belirtti.

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