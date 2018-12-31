HABER

DHA DIŞ - Yeni Zelanda 2019'a 'merhaba' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu.

2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Auckland kentindeki Sky Tower'dan görüntü

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)
CHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komikCHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır kimse çıkmıyordu

30 yıldır kimse çıkmıyordu

Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.