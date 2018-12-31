DHA DIŞ - Yeni Zelanda 2019'a 'merhaba' dedi

2019'u ilk kar\u015f\u0131layan \u00fclke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da ger\u00e7ekle\u015ftirilen havai fi\u015fek g\u00f6sterileriyle 2019'e giren ilk \u00fclke oldu.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n--------------\nAuckland kentindeki Sky Tower'dan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcPARTNERKarde\u015finin sap\u0131\u011f\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131Kamyonun alt\u0131nda kalan profes\u00f6r\u00fcn son anlar\u0131 kamerada (2)CHP'li Y\u00fccel'den Erdo\u011fan'a '\u0130ZBAN' tepkisi: Bilmeden s\u00f6ylediyse komik
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