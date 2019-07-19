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DHA DIŞ- Yeni Zelanda’da doğalgaz patlaması: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda’da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı. Çevredeki 17 ev de zarar gördü.

Doğalgaz patlaması, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinin kuzeyindeki Northwood bölgesindeki bir evde meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği evin çevresindeki, 5’i ağır olmak üzere 17 evin hasar gördüğünü duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ortalığın savaş alanını andırdığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlamanın meydana geldiği evin çevresinden görüntüler

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