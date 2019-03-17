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DHA DIŞ - Yeni Zelanda'da havalimanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı.

Yeni Zelanda (DHA) - Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.

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