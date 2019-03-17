DHA DIŞ - Yeni Zelanda'da havalimanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı

Yeni Zelanda (DHA) - Yeni Zelanda'ya ba\u011fl\u0131 G\u00fcney Adas\u0131'n\u0131n ikinci b\u00fcy\u00fck \u015fehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalan\u0131 \u015f\u00fcpheli paket nedeni ile u\u00e7u\u015fa kapat\u0131ld\u0131. Havaalan\u0131na bomba uzman\u0131 ekipler \u00e7a\u011f\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNEROsmanl\u0131'yla gurur duyuyorum ama miras pe\u015finde de\u011filim!Erdo\u011fan\u2019dan 18 Mart mesaj\u0131! RedBull BC One\u2019da d\u00fcnya finali kesinle\u015fti
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