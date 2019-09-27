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DHA DIŞ- Yeni Zelanda’da İklim Değişikliği protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da ülke çapında iklim değişikliği protestoları düzenlendi.

Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda’da ülke çapında iklim değişikliği protestoları düzenlendi. Protestolara, 170 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Yeni Zelanda’da bu yıl 3’üncü kez düzenlenen İklim Değişikliği protestolarına, başkent Wellington’da yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı belirtildi. Ülke çapında düzenlenen gösterilere ise toplam 170 bin kişinin katıldığı, ellerinde tuttukları pankartlarla dünya liderlerini, İklim Değişikliği’ne karşı eyleme geçmeye davet ettikleri duyuruldu.

170 bin kişinin katıldığı eylem, Yeni Zelanda bugüne kadar katılımı en yüksek olan eylem olarak tarihe geçti.

Görüntü Dökümü
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-Ülke çapında düzenlenen gösterilerden görüntüler
-Protestocuların görüntüleri

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