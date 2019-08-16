HABER

DHA DIŞ - Yolcuların anons şaşkınlığı: Treni ‘boksör’ gibi anons etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

İngiltere’de metro istasyonunda ananslorı yapan görevli, boks maçında yapılan anonslara benzer şekilde treni anons etti.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de metro istasyonunda ananslorı yapan görevli, boks maçında yapılan anonslara benzer şekilde treni anons etti. Yolcuların şaşkınlıkla dinlediği o anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Olay, Londra’daki Bank Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Hus Ragip isimli metro çalışanı, trenin gelişini, boks maçlarında dövüşçüler için yapılan anonslara benzer şekilde anons etti. İzleyenleri güldüren o anlar ise bir yolcu tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, Ragip’in “Ana etkinliğe hoş geldiniz. Bu treni tanıtmaya ihtiyaç yok. 600 ton ağırlığında, saf çelik ve gecikme olmadan zamanında geliyor. Size, yenilmez tartışmasız dünyanın en iyi tren servisini tanıtıyorum. Savaşçı DLR Lewisham” diye bağırdığı duyuluyor.

‘ÜNLÜ BOKS ANONSÇUSUNDAN PAYLAŞIM’

Boks maçlarının ünlü anonsçularından Michael Buffer, sosyal medya hesabından, metro çalışanının anonsuna dair yaptığı paylaşımda, “Bayıldım!” dedi. Ayrıca, bazı sosyal medya kullanıcıları “Metro çalışanı moralimi yerine getirdi” ifadelerini kullanırken, bazıları ise “Muhteşem, tam anlamıyla muhteşem” dedi.

Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Anonsçunun anons yapma anı
-Yolcuların bakışları
-Yolcuların gülüşmeleri
- Anonsu yapan Hus Ragip isimli görevlinin fotoğrafı
-Görüntülere Michael Buffer’ın twiti

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
Fazla gelen hesaba sinirlendi molotof kokteylini yanlış mekana attıFazla gelen hesaba sinirlendi molotof kokteylini yanlış mekana attı
Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden olduTarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.