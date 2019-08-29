HABER

DHA DIŞ - YouTube’dan çocuklara özel websitesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

YouTube çocuk kullanıcılara uygunsuz videolar gösterdiğine dair aldığı eleştirilerinden sonra çocuklara özel bir web sitesi açacak.

Gonca YAĞCI, (DHA) - YouTube çocuk kullanıcılara uygunsuz videolar gösterdiğine dair aldığı eleştirilerinden sonra çocuklara özel bir web sitesi açacak.
Google’ın sahibi olduğu video paylaşım kanalı YouTube, çocuklara özel mobil uygulamasının online versiyonunu da açacağını duyurdu.
Google blog sayfasında yaptığı açıklamada YouTube, çocuklar için telefon uygulaması (Kids app) ve websitesinin farklı yaşlara göre yeni kategorilere ayrılacağını söyledi. Açıklamada “4 yaşındaki bir çocuk için harika olabilecek bir videonun, 10 yaşındaki bir çocuk için ilgi çekici olmayabileceğini biliyoruz. Bu yüzden ebeveynlerin YouTube Kids websitesinde, çocukları için doğru içeriği seçmelerini kolaylaştırmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Yeni websitesindeki içerikler, okul öncesi çocuklar 4 yaş ve altındakiler; büyükler 5-7 yaş arası; daha büyükler ise 8-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayacak. Seçilen yaş aralığına göre çıkan sonuçlar aynı zamanda okul öncesi, büyükler ve daha büyükler kategorilerine göre de sınırlandırılarak tavsiye edilecek.
YouTube, sistemlerinin yaş kategorilerine uygun olmayan içerikleri kaldırmak için çok çaba harcasa da tüm videoların manuel olarak incelenmediğinin altını çizerek, kendilerinin gözden kaçırdığı bir durum olması halinde kullanıcılardan bunları engellemelerini ya da rapor etmelerini istedi.
YouTube, uygunsuz, yanıltıcı ve bazen de şiddet içerikli videoların izlenmesine izin verdiği için ağır bir dille eleştiriliyordu.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Harput’un 3 asırlık çınarı, herkes gözü gibi bakıyorHarput’un 3 asırlık çınarı, herkes gözü gibi bakıyor
İnstagram’ın en gezgin fenomenleri: Gizem-Arda Zor çiftiİnstagram’ın en gezgin fenomenleri: Gizem-Arda Zor çifti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.