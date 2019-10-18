HABER

DHA DIŞ- YPG’nin Resulayn’daki MOBESE merkezi basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

YPG/PKK’nın Resulayn’da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı.

Suriye, (DHA)- YPG/PKK’nın Resulayn’da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı. Görüntülerde, YPG’lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.

SMO askerleri, YPG/PKK’nın Resulayn’daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO’nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK’nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-MOBESE merkezinden görüntüler
-SMO askerinin paneller üzerindeki yazıları okuması
-Detaylar

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusuAyşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusu
Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 EkimAçıköğretim kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

Komandolardan sonra özel harekat polisleri de katılıyor

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.