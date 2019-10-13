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DHA DIŞ- YPG/PKK, Cerablus’ta sivillere ait bir aracı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Cerablus’ta sivillere ait bir araca düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Suriye, (DHA)- Terör örgütü YPG/PKK’nın, Cerablus’ta sivillere ait bir araca düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus’ta, YPG/PKK’nın sivillere ait bir araca düzenledikleri saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırının, Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden araca, TOW antitank füzesiyle düzenlendiği belirtildi. Saldırının düzenlendiği araçtan 2 yaşında bir çocuğun yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Vurulan aracın görüntüsü
-Yaralılara yardım anları
-Detaylar

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