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DHA DIŞ- Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Yunanlılar bu sabah yerel saat 7.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Io Chokona, Atina, (DHA)- Yunanlılar bu sabah yerel saat 7.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede, 20 parti 300 sandalye için yarışacak ve birinci çıkan parti 50 milletvekili daha kazanma fırsatına sahip olacak. Saat 19.00’da sandıkların kapanması ardından ‘exit poll’ sonuçları açıklanacak.
Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRİZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’den (ND) yaklaşık yüzde 10 puanlık farkla geride kalınca, Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti. SYRİZA’nın AB ve IMF karşısında gerilemesi, Kuzey Makedonya ile yaptığı isim anlaşması ve geçen yaz Attika bölgesindeki yangında hükümetin geç reaksiyon göstermesinden dolayı 100 kişinin hayatını kaybetmesi, SYRİZA ile Başbakan Çipras’ın popülaritesini ciddi ölçüde sarstı.
Son 24 saatte gerçekleşen 9 nabız yoklaması SYRİZA’nın aradaki farkı kapatamayacağını, muhalefet partisi ND’nin ise kendi başına hükümet kurabileceğini gösterdi. Diğer muhalefet partileri arasında eski sosyalist partisi PASOK’un devamı olan Fofi Yennimata önderliğindeki KİNAL partisi, Dimitris Kuçumbas önderliğindeki Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı-milliyetçi Altın Şafak Partisi (HA) yer alıyor.
Yüzde 3 barajını aşıp parlamentoya girmesi beklenen partiler arasında SYRİZA hükümetinin ilk Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis’in MERA 25 (Gün 25) partisi ve aşırı sağcı Kiriakos Velopulos’un Elliniki Lisi (Yunan Çözümü) partisi en başta geliyor. Partilerin listelerinde Batı Trakya Müslüman Türklerden 17 adayın ismi de bulunuyor. 1928’den bu yana ilk kez yaz ayında yapılacak seçimlerde katılım oranının düşük olması ve bu durumun da en çok SYRİZA’yı etkilemesi bekleniyor.

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