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DHA DIŞ- Yunanistan’da feribot arızası sonucu binlerce kişi adada mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Yunanistan’da feribotlardaki arıza nedeniyle seferlerin aksaması sonucu binlerce turist, Semadirek adasında mahsur kaldı.

Yunanistan, (DHA)- Yunanistan’da feribotlardaki arıza nedeniyle seferlerin aksaması sonucu binlerce turist, Semadirek adasında mahsur kaldı. Yerel medya, adadaki yiyecek stoklarında da azalma olduğunu bildirdi.

Yunanistan’da Semadirek adası ve Dedeağaç arasında sefer yapan feribotlarda meydana gelen arıza sebebiyle aralarında Türklerin de bulunduğu binlerce turist mahsur kaldı. Feribot bağlantısında yaşanan sorunlar sebebiyle, adadaki yiyecek stoklarında da azalma olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Adada sıra halindeki araçlar
-Toplanmış insanların görüntüsü
-Boş yiyecek tezgahlarının görüntüsü

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