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DHA DIŞ - Yunanistan’da hükümet ortağı ANEL Partisi hükümetten ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Yunanistan’da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos “Makedonya” adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılacağını duyurdu.

Io Chokona, Atina, (DHA) - Yunanistan’da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos “Makedonya” adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılacağını duyurdu.
Başbakan Aleksis Çipras ile görüştükten sonra kararını gazetecilere bildiren Kammenos dört yıl boyunca ülkeyi memorandumlardan çıkardığını, ancak komşu ülkenin adında “Makedonya” isminin bulunmasına “evet” diyemeyeceği için hükümette kalamayacağını açıkladı. Kammenos konuşmasında “Makedonya” adı konusunda Yunanistan’da referandum yapılması gerektiğini söyledi.

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