HABER

DHA DIŞ - Yunanistan’da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

 Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde çıkan orman yangının kontrolden çıkması üzerine Makrimalli ve Kontodespoti köylerinin boşaltılmasına karar verildi.

Sefa Karahasan, (DHA)- Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde çıkan orman yangının kontrolden çıkması üzerine Makrimalli ve Kontodespoti köylerinin boşaltılmasına karar verildi.

Yunanistan'da dün gece çıkan yangın bugün 15.00 sıralrında Makrimalli köyünü çevreledi. Yangın köydeki evlere sıçradı. Yangın nedeniyle köydeki Kiliseler çanlarını çalmaya başladı, anonslarla tehlike uyarıları yapıldı.

Bölgede görev yapan itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle görevlerini zor şartlarda sürdürdüğü belilrtildi.

Eyvia'da çıkan yangını söndürme çalışmalarında, 75 itfaiye aracı, 6 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 227 itfaiyeci görev yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------
Yangından görüntüler
Yangına havadan müdahale
Yangın söndürme uçağının müdahalesi

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladıBakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.