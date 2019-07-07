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DHA DIŞ - Yunanistan’da seçimin galibi Yeni Demokrasi Partisi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Yunanistan'da sandık çıkış sonuçlarına göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 38 ile 42 arası oyla seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.  Bu sabah saat 7.00’de açılan sandıkların saat 19.00’da kapanmasının ardından açıklanan sandık çıkış sonuçlarına göre ana muhalefet partisi muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi yüzde 38-42 arası oyla birinci olup 155-167 sandalye elde ediyor, hükümet partisi radikal sol koalisyon SYRİZA yüzde 26,5-30,5 arası oyla ikinci olup 77-82 sandalye kazanıyor.

Io Chokona / Atina (DHA) - Yunanistan'da sandık çıkış sonuçlarına göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 38 ile 42 arası oyla seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.

Bu sabah saat 7.00’de açılan sandıkların saat 19.00’da kapanmasının ardından açıklanan sandık çıkış sonuçlarına göre ana muhalefet partisi muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi yüzde 38-42 arası oyla birinci olup 155-167 sandalye elde ediyor, hükümet partisi radikal sol koalisyon SYRİZA yüzde 26,5-30,5 arası oyla ikinci olup 77-82 sandalye kazanıyor. Bu durumda 6 yıl boyunca iktidarda bulunan 44 yaşındaki sol görüşlü Aleksis Çipras koltuğu eski başbakanlardan Kostandinos Miçotakis’in oğlu sağ görüşlü Kiryakos Miçotakis’e devredecek.

Bu sonuçlara göre eski sosyalist partisi PASOK’un devamı olan KİNAL Partisi yüzde 6-8 arası oyla üçüncü gelip 19-22 sandalye, Komünist Partisi KKE yüzde 5-7 arası oyla dördüncü gelip 16-19 sandalye, SYRİZA hükümetinin ilk Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis’in MERA 25 (Gün 25) partisi de yüzde 3-5 arası oyla beşinci gelip 8-14 sandalye almış görünüyor. Aşırı sağcı-milliyetçi Altın Şafak partisi yüzde 2,8-4,8 arası oyla ve aşırı sağcı Kiriakos Velopulos’un Elliniki Lisi (Yunan Çözümü) Partisi yüzde 2,5-4,5 arası oyla yüzde 3 barajını aşıp parlamentoya girmeye çalışacak ve girdiği takdirde 0-13 arası sandalyeye sahip olacaklar.

Henüz resmi sonuçlar açıklanmaya başlamadıysa da, durumun pek farklı olmayacağı ve Yeni Demokrasi Partisi’nin tek başına hükümet kurabileceği öngörülüyor.

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