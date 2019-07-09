HABER

DHA DIŞ- Yunanistan’da yeni bakanlar yemin edip, bakanlıkları devralacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Biri eski başbakanlardan Panayiotis Pikrammenos olmak üzere, 21 meclis dışı isim ve orta soldan 3 milletvekilinin de bulunduğu 50 kişilik bakanlar grubu bugün yerel saat ile 12.00’de Cumhurbaşkanlık Konağında yemin edecek ve koltuklarını devralacaklar.

Io Chokona, Atina, (DHA)- Biri eski başbakanlardan Panayiotis Pikrammenos olmak üzere, 21 meclis dışı isim ve orta soldan 3 milletvekilinin de bulunduğu 50 kişilik bakanlar grubu bugün yerel saat ile 12.00’de Cumhurbaşkanlık Konağında yemin edecek ve koltuklarını devralacaklar.
Yeni hükümeti, Başbakan, 18 bakan, 2 bakan vekili ve 29 bakan yardımcısı teşkil edecek. Bir Yunan hükümetinde 18 meclis dışı teknokratın yer alması yeni başbakanın sorunlara doğrudan müdahale etme arzusu olarak algılanıyor. Ancak bu kadar büyük bir bakan grubunda yalnız 5 kadının yer alması eleştirildi. Hükümette orta soldan 3 kişinin yer alması ise Kiryakos Miçotakis’in sağ profilini geride bırakıp ortaya açılma niyeti olarak görülüyor.
Yeni bakanların isimleri açıklandıktan hemen sonra eski PASOK partisinin devamı olan KİNAL, Miçotakis hükümetinde yer alacak Mihalis Hrisohoidis ile Lina Mendoni’yi parti üyeliğinden uzaklaştırdığını açıkladı. İlk bakanlar kurulu toplantısı Çarşamba günü Parlamento’da gerçekleşecek. Gelecek toplantılar ise başbakanlık binası Megaro Maksimu’da yapılacak. Bu toplantılarda yalnız bakanlar yer alacak.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Özel bireyler özel günlerinde unutulmadıÖzel bireyler özel günlerinde unutulmadı
Kooperatifle girdikleri evin maliyeti artınca isyan ettilerKooperatifle girdikleri evin maliyeti artınca isyan ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında 'tek kişilik' mescit

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

AKOM’un önünde darbeci askerlerce vurulan 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...

Keşiş Dağları'nda Temmuz ayında kar yağdı

Temmuz ayında şaşırtan manzara!

Günlük burç yorumları 9 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.