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DHA DIŞ - Yunanistan’da yeni kabine açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Bu sabah eski Başbakan Aleksis Çipras’tan başbakanlık koltuğunu devralan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis yeni hükümeti oluşturacak isimleri seçti ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas saat 18.00’de bakanları açıkladı.

Io Chocana, Atina (DHA) - Bu sabah eski Başbakan Aleksis Çipras’tan başbakanlık koltuğunu devralan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis yeni hükümeti oluşturacak isimleri seçti ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas saat 18.00’de bakanları açıkladı. Yarın saat 12.00’de yeni hükümette yer alan bakanlar yemin edecek ve eski bakanlardan koltuklarını devralacaklar. Çarşamba günü ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak ve Meclis 17 Temmuz'da resmi olarak çalışmalarına başlayacak.
Başbakan Miçotakis meclisin yaz tatiline girmeyeceğini, çünkü kaybedilecek zamanın olmadığını söyledi.

YENI HÜKÜMET:

Başbakan: Kiriakos Miçotakis

Hükümet Vekili: Panayiotis Pikrammenos

Maliye Bakanı: Hristos Staikuras

Kalkınma ve Yatırım Bakanı: Adonis Yeryiadis

Dışişleri Bakanı: Nikos Dendias

Vatandaşı Koruma Bakanı: Mihalis Hrisohoidis

Savunma Bakanı: Nikos Panayiotopulos

Eğitim ve Din Bakanı: Niki Karameos

Çalışma ve Sosyal Konular Bakanı: Yiannis Vrutsis

Sağlık Bakanı: Vasilis Kikilias

Enerji ve Çevre Bakanı: Kostis Hatzidakis

Kültür ve Spor Bakanı: Lina Mendoni

Adalet Bakanı: Kostas Tsiaras

İçişleri Bakanı: Takis Theodorikakos

Dijital Politika ve Devlet Bakanı: Kiriakos Pierrakakis

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Kostas Ah. Karamanlis

Denizcilik ve Adalar Bakanı: Yiannis Plakiotakis

Tarım ve Gıda Bakanı: Makis Voridis

Turizm Bakanı: Haris Theoharis

Devlet Bakanı: Yiorgos Yerapetritis

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