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DHA DIŞ - Zabıtanın sokak çocuklarına sattıkları çiçekleri yedirmesi İran’da büyük tepkiye neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

İran'da bir zabıtanın sokaklarda çiçek satan iki çocuğa zorla sattıkları çiçekleri yedirmesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

DHA DIŞ - Zabıtanın sokak çocuklarına sattıkları çiçekleri yedirmesi İran’da büyük tepkiye neden oldu

İran, (DHA)- İran'da bir zabıtanın sokaklarda çiçek satan iki çocuğa zorla sattıkları çiçekleri yedirmesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Kirman kentinde sokaklarda çiçek satan iki çocuğu alıkoyan zabıta görevlisi, çocuklardan zorla sattıkları çiçekleri yemelerini istiyor. Bununla da yetinmeyen görevli, çocukları, çiçeklerin gövde kısmı ve plastik ambalajını da yemeye zorluyor.
Videoda, çocuklardan biri " plastikleri yemesem olur mu ?" diyerek yalvarıyor. Çocuklara sürekli küfür eden zabıta personeli, "yemezseniz sizi kampa gönderirim" diye tehdit ediyor.
Çocuklara yapılan davranış, ülkede büyük tepkilere neden olunca, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Muhammed Şeriatmedari, ilgili kurumlardan derhal olaya müdahil olmasını istedi.
Kirman Belediyesi, ilgili şahsin iş akdine son verirken, Savcılık, olayın çocukları işkence kapsamına girdiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı.
Afgan kökenli olduğu anlaşılan çocukların bulunmasını isteyen Kirmen Belediye Başkanı Mihran Alimzade, belediye binasında ağırladığı çocuklara çiçek ve çikolata vererek gönüllerini almaya çalıştı. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü :

- Belediye görevlisinin çocuklara zorla sattıkları çiçekleri yedirmesi
- Çocuklardan biri, " plastikleri yemesem olur mu ?" diye yalvarıyor
- Çocuklardan birini kusacak durumda gelmesi
- Zabıta görevlisinin tehdidi

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