HABER

DHA DIŞ - Zarif: İran tankerinin alıkonulması yüzde yüz yasa dışıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebelitarık yönetimince hakkında ‘serbest bırakılma kararı’ verilen Grace 1’in alıkonulmuş olmasının ‘yüzde yüz yasa dışı’ olduğunu söyledi.

İran (DHA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebelitarık yönetimince hakkında ‘serbest bırakılma kararı’ verilen Grace 1’in alıkonulmuş olmasının ‘yüzde yüz yasa dışı’ olduğunu söyledi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Cevad Zarif’in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İngiltere’nin İran tankerini alıkoyma eylemini protesto eden İran’ın, Londra Büyükelçiliği’nin İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği notada, tankerin varış yeri net olarak belirlenmiş ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının İran için geçerli olmadığı açıklanmıştır (Çoğu Avrupalı ülke de aynı kanaatte). Hiçbir şey tankerin alıkonulmasının yüzde yüz yasa dışı olduğu gerçeğini değiştirmiyor" ifadeleri kullandığını duyurdu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği iddiasıyla İran tankeri Grace 1’i alıkoymuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi de geminin serbest bırakılması yönünde dün karar vermişti.

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümün İslam ülkeleri oluşturuyor”CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümün İslam ülkeleri oluşturuyor”
Salihli'de 'kısır düğünü' geleneği sürdürüldüSalihli'de 'kısır düğünü' geleneği sürdürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Kayseri'de sular çekilince eski köyün kalıntıları ortaya çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

Facianın eşiğinden dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.