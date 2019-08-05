DHA DIŞ- Zarif: Müttefikleri, ABD’den utanıyor

İran, (DHA)- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki tankerlere eşlik edecek bir deniz koalisyonu kuramayacağını söyleyerek, müttefiklerinin, ABD’den utandığını belirtti.

Tahran’da yerel basının sorularını yanıtlayan Zarif, “Bugün, ABD dünyada yalnız ve herhangi bir koalisyon kuramayacak durumda. Müttefikleri onlarla bir koalisyon içinde olmaktan utanıyorlar” dedi. Bu durumu ABD’nin yarattığını söyleyen Zarif, “Bu duruma kendi başlarına; yasadışı şekilde, gerilimler ve krizler yaratarak geldiler. ABD’nin süper güç ve zorbalık dönemi sona erdi” diyerek sözlerini bitirdi.

Zarif’in açıklaması, son günlerde ABD’nin Basra Körfezi’nde oluşturmak istediği deniz koalisyonuna Avrupa’dan ve Asya’dan olumsuz yanıtlarının üzerine geldi. Avustralya, Japonya, Almanya gibi ülkeler ABD’nin talebine olumsuz yanıt vermişlerdi.

