HABER

DHA DIŞ- Zarif'ten Netanyahu'ya yanıt: Yalancı çoban ağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 23:31 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 'Tahran’ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail’in savaş için bahane aradığını söyledi.  İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, İsrail’in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak “Asıl nükleer silahların sabihi olan yalancı çoban ağlıyor” yazdı.

İran, (DHA)- İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 'Tahran’ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail’in savaş için bahane aradığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, İsrail’in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak “Asıl nükleer silahların sabihi olan yalancı çoban ağlıyor” yazdı. Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli “İsrail’in gizli nükleer cephaneliği” başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.

B-TAKIMI SADECE SAVAŞ İSTİYOR

Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı B-Takımı olarak tanımlayarak, “Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına” diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu’daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

NETANYAHU, İRAN’IN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRDİĞİ GİZLİ YERLERİ İFŞA ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Sivas’ta CSO rüzgarıSivas’ta CSO rüzgarı
GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralıGÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.