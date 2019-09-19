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DHA DIŞ- Zarif’ten Pompeo’ya: Eski alışkanlıklar kolaylıkla bırakılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’ye hitaben, “Kendi iyilikleri için, 'umdukları şeyi yaşamamak adına' dua etmeliler" dedi.

İran, (DHA)- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’ye hitaben, “Kendi iyilikleri için, 'umdukları şeyi yaşamamak adına' dua etmeliler" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabından ABD politikaları, Trump ve Pompeo'ya yönelik mesaj yayınladı.

"Savaş sebebi mi yoksa savaş için tahrik mi?" başlıklı mesajında Zarif, "B Takımı'nın (hırslı yardımcılar) kalıntıları Donald Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyor. Kendi iyilikleri için, 'umdukları şeyi yaşamamak adına' dua etmeliler. Kibirli oldukları için, 4 yıldır sona erdiremedikleri Yemen savaşına hala para ödüyorlar” ifadelerini kullandı.

‘MİKE POMPEO’YA GÖRÜNTÜLÜ CEVAP’

Zarif, yaptığı yazılı paylaşımın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, 15 Nisan’da Texas A&M Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın görüntüsünü, "Eski alışkanlıklar kolaylıkla bırakılmıyor, Pompeo. Yalanlar ve aldatma ile dökülen kanları ve halkın hazinesinden yaptığı harcamaları umursamayan yabancı müşterilere yalakalık son günlerde zirveye çıktı. Telafinin yolu: Yemen'deki felaketi sonlandırmaktır - büyütmek değil!" mesajı ile yayınladı.

Görüntüde, Pompeo’nun, “West Point’in sloganını bilirsiniz, ‘Yalan söylemeyeceksin, hile yapmayacaksın ve çalmayacaksın. Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, hile yaptık ve çaldık” ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Pompeo’nun konuşmasından görüntü
-Cevad Zarif’in paylaşımının fotoğrafı

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