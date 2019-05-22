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DHA DIŞ - Zelenski, Rusya'yla müzakereleri halk oyuna sunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

 Ukrayna’nın önceki gün göreve başlayan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin, Rusya’yla yapılacak müzakereler konusunu halk oylamasına götürme kararı aldığı belirtildi.

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna’nın önceki gün göreve başlayan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin, Rusya’yla yapılacak müzakereler konusunu halk oylamasına götürme kararı aldığı belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Bogdan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya’yla yürütülecek müzakere biçiminin referandum yoluyla halka sorulması kararını aldığını belirtti. Doğu Ukrayna’da Rus yanlısı silahlı grupların işgalindeki bölgelere ilişkin olarak Rusya’yla yürütülecek müzakerelerin biçiminin belirlenmesinde sadece cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin değil, bütün Ukrayna halkının da söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Bogdan, sadece müzakere biçiminin değil, müzakerede kabul edilecek nihai kararın da daha sonra referanduma sunulacağını kaydetti. Rusya’yla müzakerelerde hiçbir kırmızı çizginin öne sürülmeyeceğini belirten Andrey Bogdan, buna karşılık Ukrayna’nın kendi toprak bütünlüğünü pazarlık konusu yapmayacağını söyledi.

Ukrayna’nın doğusunda, Rusya yanlısı eğilimlerin en güçlü olduğu Donetsk ve Lugansk il merkezleri, beş yıldan bu yana, Rus yanlısı silahlı grupların denetiminde bulunuyor. Rus yanlısı silahlı gruplarla Ukrayna güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda beş yılda asker ve sivil 13 binden fazla insan hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla insan da, bu bölgeden başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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