HABER

DHA DIŞ- Zelenski’den Rusya’ya ‘denizcileri serbest bırakın’ çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın gözaltına aldığı denizcileri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Deniz Berktay, Ukrayna, (DHA)- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın gözaltına aldığı denizcileri serbest bırakması çağrısında bulundu.
Zelenski, Kasım ayında Kerç Boğazı’nda Rusya’nın gözaltına aldığı Ukraynalı denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunarak, “Hepimizin çocukları var. Babaları, çocuklarına iade edin” dedi. Zelenski diğer taraftan, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya Federasyonu’na nota verirken, kendisine danışmadığını söyledi.
Zelenski, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’in görevi bırakmayı istediğini açıklamasına ve kendisinin de onu görevden almasına rağmen, Ukrayna Parlamentosu’nun Klimkin’in görevden alınma kararını onaylamamasını eleştirdi. Zelenski, parlamentonun tavrından rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, bu durumun sonucunda, kendisinin Ukrayna’nın dış politikada attığı adımları internetten öğrenir hale geldiğini dile getirdi.
Ukrayna’da 21 Nisan’da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Volodimir Zelenski’nin yüzde 73 oranında rekor oy almasına karşılık, Ukrayna Parlamentosu halen, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroenko’ya yakın olan partilerin denetiminde bulunuyor. Ukrayna Anayasası’na göre cumhurbaşkanının dışişleri bakanını, savunma bakanını atama yetkisi olmasına karşılık, bu atamaların, parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Zelenski, bu nedenle, göreve başlar başlamaz, parlamentoyu feshederek, 21 Temmuz’da erken parlamento seçimlerine gidilmesi kararını almıştı.

.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Online Beceri Değerlendirme Projesi Trabzon’da tanıtıldıOnline Beceri Değerlendirme Projesi Trabzon’da tanıtıldı
Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıFotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.