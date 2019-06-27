DHA DIŞ- Zelenski’den Rusya’ya ‘denizcileri serbest bırakın’ çağrısı

Deniz Berktay, Ukrayna, (DHA)- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın gözaltına aldığı denizcileri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Zelenski, Kasım ayında Kerç Boğazı’nda Rusya’nın gözaltına aldığı Ukraynalı denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunarak, “Hepimizin çocukları var. Babaları, çocuklarına iade edin” dedi. Zelenski diğer taraftan, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya Federasyonu’na nota verirken, kendisine danışmadığını söyledi.

Zelenski, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’in görevi bırakmayı istediğini açıklamasına ve kendisinin de onu görevden almasına rağmen, Ukrayna Parlamentosu’nun Klimkin’in görevden alınma kararını onaylamamasını eleştirdi. Zelenski, parlamentonun tavrından rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, bu durumun sonucunda, kendisinin Ukrayna’nın dış politikada attığı adımları internetten öğrenir hale geldiğini dile getirdi.

Ukrayna’da 21 Nisan’da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Volodimir Zelenski’nin yüzde 73 oranında rekor oy almasına karşılık, Ukrayna Parlamentosu halen, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroenko’ya yakın olan partilerin denetiminde bulunuyor. Ukrayna Anayasası’na göre cumhurbaşkanının dışişleri bakanını, savunma bakanını atama yetkisi olmasına karşılık, bu atamaların, parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Zelenski, bu nedenle, göreve başlar başlamaz, parlamentoyu feshederek, 21 Temmuz’da erken parlamento seçimlerine gidilmesi kararını almıştı.

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