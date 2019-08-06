DHA DIŞ - Zelenski'nin Türkiye ziyareti öncesi Ukrayna basınından yorumlar 

Zelenski'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüşeceğine dikkat çeken uzman, "Türkiye'ye giden tüm Ukraynalı liderler Bartholomeos'u ziyaret ediyor. Din ve devlet işleri birbirinden ayrı olmasına rağmen, devlet düzeyinde kiliseye desteğin gösterilmesi önemli" yorumunda bulundu.

"KP v Ukraine" gazetesine değerlendirmede bulunan politolog Nikita Poturayev, "Türkiye, dış ticarette artıda olduğumuz en önemli ticari ve ekonomik partnerimiz, Karadeniz havzasındaki en yakın komşumuz ve Kırım Tatar halkının baskılardan korunması konusundaki yardımcımız. Zelenski'nin ziyaretinde iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunun ele alınacağını düşünüyorum" dedi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 7-8 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi Ukrayna basınında farklı değerlendirmeler yer aldı. Ukraynalı analistler, Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ziyareti, yeni Ukrayna yönetiminin Türkiye ile ilişkilere verdiği önemin göstergesi olarak yorumladı.

Jeopolitik açıdan Türkiye'nin Ukrayna için önemini vurgulayan politolog Oleg Posternak ise, "Ama bence Zelenski'nin şu an gideceği bir yer yok. Avrupalı partnerler, yeni başkandan, Ukrayna'nın dış politikasını açıklığa kavuşturacak somut bir program ortaya koymasını bekliyor. Diğer yandan Türkiye her zaman için Ukraynalı yetkilileri ağırlamaktan memnun olan bir ülke" diye konuştu.

"ERDOĞAN'DAN ARABULUCULUK İSTEYEBİLİR"

Zelenski ile Erdoğan'ın ilk kez bir araya geleceklerini hatırlatan Aleksey Yakubin adlı analist ise, "Zelenski, Poroşenko'nun yaptığı gibi, Erdoğan'ı Ukrayna-Rusya ilişkilerinde arabulucu olarak kullanmaya çalışabilir" değerlendirmesini yaptı.

Zelenski'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yapması beklenen görüşmeye de değinen Yakubin, "Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne 'otosefallik' (bağımsızlık) kazandıran 'tomos' adlı kararnameyi imzalaması sonrası, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yapılan anlaşma gereği Fener Rum Patrikkanesi Kiev'den bazı kazanımlar sağladı. Bartholomeos, yeni Ukrayna yönetiminin duruşunu öğrenmek istiyor. Zelenski, Poroşenko'dan farklı olarak dini tercihlerini göstermiyor. Paskalya ayinlerinde ve diğer dinsel törenlerde yer almadı. Laik bir başkan olacağı mesajını verdi" ifadelerinde bulundu.