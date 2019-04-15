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DHA DIŞ - Zelenskiy: Kırım Ukrayna’nındır, öyle de kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazanan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Kırım Tatarlarının onursal lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazanan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Kırım Tatarlarının onursal lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Ukrayna’da Kırım Tatarlarının onursal lideri ve Petro Poroşenko Bloğu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, partisinin internet sitesinden yayımladığı açık mektupta, Zelenskiy’den Kırım’a ilişkin sorularını yanıtlamasını istedi.

Zelenskiy’e, ‘Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görüp görmediğini’ soran Cemilev, “Rusya lideri Putin, ilhak edilen Kırım’da sizinle görüşmek isterse, bunu kabul eder misiniz?” diye sordu.

Bunun üzerine Zelenskiy’nin seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Kırım, kuşkusuz, Ukrayna’nın ilhak edilen toprağıdır. Tüm uygar dünyanın kabul ettiği gibi, Kırım yasa dışı ve saldırgan bir şekilde işgal edildi. Yapılan referandum, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan kişilerin özgür iradelerini yansıtmıyor” denildi.

Kırım’ın ‘Ukrayna toprağı olduğu ve hep öyle kalacağı’ belirtilen yazıda, “Kırım, Ukrayna’ya geri verilmeli ve Rusya, ülkeyi uğrattığı zarar için tazminat ödemeli. Ukrayna’nın egemen toprağını armağan etme veya kiraya verme niyetinde değiliz” ifadelerinde bulunuldu.

ASKERİ ÇÖZÜM KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna’nın egemenliğinin ‘pazarlık konusu’ olamayacağı vurgulanan yazıda, “Tabii ki Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın askeri yolla çözülmesi, hem Ukrayna’nın ulusal çıkarları, hem de müttefiklerimiz açısından kabul edilemez. Bu, resmi temsilcilerimizin Rusya devletiyle diyalog kurmak durumda kalacağı anlamına geliyor” ifadelerinde bulunuldu.

Ukayna’da 21 Nisan Pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko yarışacak. Anketkere göre seçimin favorisi Zelenskiy.

Kırım Tatar Milli Meclisi, seçimlerde Poroşenko’yu desteklediğini açıklamıştı.

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