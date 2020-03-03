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DHA ekibinin zor anları! Çekim sırasında bombardıman başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

İdlib'de Rusya destekli Esad rejiminin karadan ve havadan saldırıları sürerken, Sermin kasabasında çekim için bulunan DHA ekibi, hava bombardımanına tanıklık etti.

Suriye'de, rejim karşıtı güçlerin son kalesi olarak bilinen İdlib kenti, Rusya destekli Esad yönetimi tarafından gece- gündüz havadan ve karadan hedef alınıyor. Ateş altında kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına göç etmeye devam ediyor. Saldırılar öncesi 4 milyon olan kentin nüfusu, rejimin bombardımanıyla birlikte yarı oranında azaldı.

ÇEKİM SIRASINDA BOMBARDIMAN BAŞLADI

İdlib'de bulunan DHA ekibi, bugün kentin güneydoğusundaki Sermin kasabasına çekim için gittikleri anda, rejim güçlerinin bombardımanını yaşadı. Sivillere yönelik düzenlenen hava bombardımanıyla birlikte DHA ekibi, savaşın harabeye çevirdiği kasabada kalan bina yıkıntıları arasına saklanmak zorunda kaldı. Rejim uçakları tarafından atılan ve şiddetle patlayan bombaların sesleri ise DHA kamerasınca kaydedildi.

Bombardımanın kesilmesiyle DHA ekibi ve bölgede bulunan basın mensupları ve siviller güvenli bölgeye geçti.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
serakip rejim bombardıman

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