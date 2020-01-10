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  4. DHA Genel Müdür Yardımcısı Tuba Atav, öğrencilerle buluştu

DHA Genel Müdür Yardımcısı Tuba Atav, öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle lise öğrencileriyle bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Maya Okulları Ankara İncek Anadolu Lisesi Yerleşkesi'nde düzenlenen programda DHA Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, lise öğrencileri ile buluşarak, tecrübelerini paylaştılar. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Tuba Atav, "Öncelikle her şey çevrenizin farkına varmakla başlıyor. Yani 'ben bu çevrede ne yapmak istiyorum, asıl amacım nedir?' Bunu öncelikle bilmeniz lazım. Gazetecilik için her zaman söylenir; bir meslek değil, yaşam tarzıdır. O nedenle 'ben bu hayatı yaşayabilir miyim' diye düşünmeniz gerekiyor. Merakınızın hiç bitmemesi, merakın avantajlarını kullanmanız ve bunları araştırmak, bence bu meslekte iyi bir adım atmak için gereklidir. Gazetecilik insan ömründe pek çok insanın hayatını yaşayabilmektir" dedi. Atav, gençlerin gazetecilik mesleğine merak salmasının oldukça heyecan verici olduğunu kaydetti.
Öğrenciler de dijital ortamda hazırladıkları 2040 yılına ait gazeteye ilişkin usta gazetecilere bilgi verdi. Program, pasta kesimi ve çiçek takdimi ile sona erdi.

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