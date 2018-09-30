DHA İSTABUL - HURDACI ARABASINDA MİNİ KONSER

Haber: Can EROK/ İSTANBUL, DHA
Beyoğlu Cihangir’de bir sokak müzisyeni, pazar kahvaltısı için gelen Cihangirlilere bağlama eşliğinde verdiği konser ile ilgi odağı oldu. Bir hurdacının el arabası üzerindeki koltuklara oturan sokak müzisyenine ilgi büyüktü. Vatandaşların cep telefonları ile kayıt ettikleri bağlamacı eskici arabası üzerinde türkü söyledi. Zaman zaman Cihangir esnafının çay ikramında bulunduğu bağlamacı ve hurdacı daha sonra Taksim’e doğru gitti.
Görüntü Dökümü:
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Konserden görüntü
Genel ve detaylar
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