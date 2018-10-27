HABER

DHA İSTANBUL- 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 22 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

*Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

*Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, 10 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' çözümleri yapılan ve kamudan ihraç edilen polis memuru, öğretmen ile öğretim görevlilerinin arasında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde yaptığı operasyon kapsamında 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin yakalanması için çeşitli illerde çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERDünyayı şaşkına çeviren görüntü!Dünyayı şaşkına çeviren görüntü!
Limni Gölü'nde kış güzelliğiLimni Gölü'nde kış güzelliği
Yarış atlarının ölümüne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlamaYarış atlarının ölümüne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

CHP’li Alban: Nutuk, her 29 Ekim'de liselerde ücretsiz dağıtılsın

CHP’li Alban: Nutuk, her 29 Ekim'de liselerde ücretsiz dağıtılsın

Emekli polisin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Emekli polisin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

2069 yılında Türkiye'nin nüfusu bakın kaç milyon olacak

2069 yılında Türkiye'nin nüfusu bakın kaç milyon olacak

Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.