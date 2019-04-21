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DHA İSTANBUL - 100 MİLYON DOLARLIK SÜPER LÜKS  YAT BOĞAZ'DAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

100 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti.  Biritanya Virjin Adaları bayraklı 'Graceful' isimli süper lüks yat saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
100 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Biritanya Virjin Adaları bayraklı 'Graceful' isimli süper lüks yat saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. 2015 yılında yapımı tamamlanan yat 4 katlı. 100 milyon dolar değerindeki yatın uzunluğu 82 metre. Işın ve alüminyum kaplı bir dış yapısı olan süper yatın gövdesi de çelikten yapılma. 6 süit odası bulunan yat 14 kişiye kadar konaklama imkanı sağlıyor. Süper yatta dans pistine de dönüştürülebilen 15 metre uzunluğunda kapalı yüzme havuzuna sahip. Helikopter güvertesi de bulunan lüks yat Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için boğaz geçişini tamamladı.

Görüntü Dökümü
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-Yatın FSM Köprüüsnün altında geçişi
-Yattan genel ve yakın detaylar
-Yatta bulunan kişilerden detay görüntü
-Yatın gidişi
-Genel ve yakın detaylar

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