DHA İSTANBUL

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde E-5 Karayolu'nda aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpıştı. Kazada bir otomobil yaklaşık 200 metre sürüklenirken, araçta sıkışan bir kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza, E-5 olarak da bilinen D100 Karayolu Edirne istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aynı istikamette seyreden ve aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobilin çarpışması sonucunda, 34 ZT 0999 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle önce yan yola savruldu, ardından bariyerlere çarparak takla attı ve yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Hurdaya dönen otomobildeki bir kişi bulunduğu yerde sıkışırken yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Önce takla atan aracı ters çeviren vatandaşlar, daha sonra yaralıyı otomobilden çıkardı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen kimliği belirsiz kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sırada polis ekipleri de trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ve yol temizleme ekiplerinin kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Yaralının yerde yattığı görüntü (Vatandaş kamerası)
+++
- Olay yerinden görüntüler
- Hurdaya dönen otomobil
- Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
- Görgü tanığı ile röp.
- Genel ve detay görüntüler
Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş eden saldırganlar kameralara yakalanmamak için led ampul kullanmışlar
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek
Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum