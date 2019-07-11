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DHA İSTANBUL

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA Arnavutköy'de kaldırımda yürürken kamyon tekerinin çarptığı çocuğun tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Arnavutköy'de kaldırımda yürürken kamyon tekerinin çarptığı çocuğun tedavisi sürüyor.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün meydana geldi. Bir kamyondan fırladığı tahmin edilen tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen 6 yaşındaki Doğukan Ağıma'nın kafasına çarptı. Küçük çocuk yere düşerek yaralanırken çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken polis, tekerleğin fırladığı aracın sürücüsünü arıyor.

O ANLAR KAMERADA

Akıl almaz kazaya ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı. Görüntülerde tekerleğin yokuş aşağıya hızla ilerlediği görülüyor. Kaldırımda yürüyen kadın ile oğlu tekerleği son anda fark ediyor. Anne kenara çekilirken elinden tuttuğu küçük oğluna tekerler çarparak yaralanmasına neden oluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan görüntü

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı ile röp.

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