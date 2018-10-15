DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çabaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Trafikten görüntü
-Köprüden görüntü
-İntihar girişiminde bulunan kişiden görüntü
-Diğer detaylar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
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