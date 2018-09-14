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DHA İSTANBUL - 3. HAVALİMANINDA İŞÇİ EYLEMİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul DHA 3.

İstanbul DHA

  1. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Eylemden işçilerin paylaştığı görüntüler

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