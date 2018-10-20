DHA İSTANBUL - 3 İLDE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

İstanbul DHA
İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'un Çökmeköy, Sancaktepe, Sultangaz ilçeleri ile Gaziantep ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Arşiv operasyon görüntüleri
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