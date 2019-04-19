DHA İSTANBUL - 4 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI, İMAM CAMİDEN ANONS YAPTI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısı yandı. Alevleri gören imam önce itfaiye ekiplerine haber verdi sonra da camiyi açıp anons yaparak vatandaşları uyardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yeşilpınar Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında gece saat 01.15 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören Yeşilpınar Merkez Cami imamı Hüseyin Özdemir, önce itfaiye ekiplerine haber verdi, sonra da camiyi açarak anons yapıp vatandaşları uyandırdı. İmamın anonsuyla uyanan bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin ise olay yerinde hazır bekledi. Olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı gazı kesti.

İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiyenin çalışmasının ardından İGDAŞ ekipleri yaptıkları kontrol sonrası gazı tekrar açtı.