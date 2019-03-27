DHA İSTANBUL -  ABD BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ'UN DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ikinci gününde 7 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma tahliye taleplerinin alınması için yarına ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın sabahki oturumunda gizli tanık Yavuz'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermesinin ardından İstanbul İl Jandarma'da haber elemanlığı yaptığını söyleyen ve SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık Nizamettin Çelikbilek dinlendi. Çelikbilek, Metin Topuz'u ilk olarak o dönem Silivri İlçe Jandarma Komutanı Murat Koçyiğit'in yanında gördüğünü, Topuz'un bir benzinlik yanında Murat Koçyiğit'e görüşerek sarı zarf verdiğini söyledi. Bu görüşmeden sonra Murat Koçyiğit'in kendisine "Bana kurmay diyebilirsin" dediğini iddia eden Nizamettin Çelikbilek, bu kim diye sorunca "Başını ağrıtır" dediğini ve Koçyiğit'in aynı yıl kurmaylık sınavını kazandığını öne sürdü. Metin Topuz ile daha sonra Asım Sürer aracılığıyla tanıştığını belirten Nizamettin Çelikbilek, Topuz'la iki buluşma yaptıklarını bunların birinde Metin Topuz'a telefon geldiğini kendilerinden birkaç adım uzaklaşarak konuştuğunu belirtti. Metin Topuz'un bir telefon konuşmasında "Bu işler bizi aşar hocam. Adil bey bizi arasın" demesi üzerine, Asım Sürer'i arayarak "Adil'in kim olduğunu" sorduğunu iddia eden Çelikbilek, "O da 'Bana Adil Öksüz'ü duymadın mı? O Metin beyin efendisidir' dedi" şeklinde konuştu. Nizamettin Çelikbilek, Metin Topuz'u, Asım Sürer ile Ayvalık'ta da gördüğünü söyledi.

TANIK SÜRER: "ADİL ÖKSÜZ İSMİNİ İLK KEZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN SONRA DUYDUM"

SEGBİS ile tanık olarak ifade veren Asım Sürer de Metin Topuz'u tanıdığını belirterek "2004 ile 2007 yıllarında İl Jandarma Komutanlığı'nda Kaçakçılık Şube Müdürlüğü yaptım. 5-6 ülkeyi kapsayan uluslararası uyuşturucu operasyonu vardı. Tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Beşiktaş'daki savcılık bizi DEA birimleriyle irtibat kurmamızı söyledi. Üç operasyon yaptık. Metin bey ile burada tercüman olarak tanıştık. Müdür olmadan önce böyle bir birimin olduğunu bilmiyordum" dedi. Tanıklık yapan Nizamettin Çelikbilek'i de tanıdığını belirten Asım Sürer, il jandarmada haber elemanlığı yaptığını söyledi. Metin Topuz ile irtibatının sadece uyuşturucu konusunda olduğunu söyleyen Sürer, Adil Öksüz'ün adını ilk kez darbe teşebbüsünden sonra duyduğunu, Nizamettin Çelikbilek'e "O Metin beyin efendisidir" gibi bir şey söylemediğini belirtti. Çelikbilek ve Sürer'in, Adil Öksüz yönünden ifadelerinin çelişmesi üzerine mahkeme başkanı Cem Karaca, her iki tanığa yeniden Adil Öksüz ile ilgili beyanlarını sordu. Çelikbilek ve Sürer aynı beyanlarını tekrar edince Başkan Karaca da salondakilere tanık ifadeleri arasındaki çelişkinin giderilemediğini söyledi.

"TANIKLAR ARASINDA ÇELİŞKİLİ İFADE GİDERİLEMEDİ"

Tanık olarak dinlenen Murat Koçyiğit ise Nizamettin Çelikbilek'in iddia ettiği gibi Metin Topuz'dan bir zarf almadığını belirterek,"Metin Topuz'u tanımıyorum. Hiç görmedim. Bu tanık hakkında mahkemeniz aracılığı ile bana iftira attığı için suç duyurusunda bulunuyorum. Kurmay olacak bir kişi haber elemanı olan bir kişiye böyle bir bilgi verir mi? Hayatın olağan akışına aykırı. Herkesin cep telefonu numarası belli. Eğer o tarihte böyle bir şey varsa HTS kayıtlarından tespit edilsin" dedi. Çelikbilek ile Koçyiğit'in ifadelerinin çelişmesi üzerine de yine mahkeme başkanı Karaca, her iki tanığa tekrar sordu. Çelikbilek ile Koçyiğit aynı beyanlarını tekrar edince Başkan Karaca da salondakilere tanık ifadeleri arasındaki çelişkinin giderilemediğini söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Baş, İstinye'de emlak işleri yaptığını dükkanının da konsolosluğa 500-600 metre uzakta olduğunu söyledi.

Baş, "Konsolosluğa saldırı olayından bir ay önce yanıma geldiler. Metin Topuz da vardı ama kendini Ekrem olarak tanıttı. Başkaları da vardı yanında MİT elemanı olduğunu söylediler. Konsolosluğa yakın bir daire aradılar. Bir ay süre ile Yeşim adında bir kadın dükkanımda durup telefonlara baktı" diye konuştu.